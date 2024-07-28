В Китае из-за последствий супертайфуна "Гаеми" погибли по меньшей мере 12 человек

На территорию Южного Китая обрушился тайфун "Гаеми", из-за обильных осадков в городе Хэнъян сошел оползень.

По меньшей мере 12 человек погибли, еще шестеро пострадали в результате обрушившегося на Южный Китай супертайфуна "Гаеми".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, из-за обильных осадков в городе Хэнъян случился оползень, из региона эвакуировали около 300 тыс. человек. Отмечается, что власти города выпустили предупреждение о возможном наводнении.

Согласно информации, в городе Линьцзян во время спасательных работ пропали без вести заместитель мэра и еще один чиновник.

Ранее "Гаеми" обрушился на Тайвань и Филиппины, в результате чего всего число погибших достигло 25, пострадали более 300 человек.

Напомним, что 24 июля в Китае объявили наивысший красный уровень опасности из-за тайфуна "Гаеми", который в среду утром усилился до супертайфуна.