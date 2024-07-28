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В Китае из-за последствий супертайфуна "Гаеми" погибли по меньшей мере 12 человек

В Китае из-за последствий супертайфуна "Гаеми" погибли по меньшей мере 12 человек На территорию Южного Китая обрушился тайфун "Гаеми", из-за обильных осадков в городе Хэнъян сошел оползень.
Другие страны
28 июля 2024 г. 10:50
В Китае из-за последствий супертайфуна Гаеми погибли по меньшей мере 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, еще шестеро пострадали в результате обрушившегося на Южный Китай супертайфуна "Гаеми".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, из-за обильных осадков в городе Хэнъян случился оползень, из региона эвакуировали около 300 тыс. человек. Отмечается, что власти города выпустили предупреждение о возможном наводнении.

Согласно информации, в городе Линьцзян во время спасательных работ пропали без вести заместитель мэра и еще один чиновник.

Ранее "Гаеми" обрушился на Тайвань и Филиппины, в результате чего всего число погибших достигло 25, пострадали более 300 человек.

Напомним, что 24 июля в Китае объявили наивысший красный уровень опасности из-за тайфуна "Гаеми", который в среду утром усилился до супертайфуна.

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Версия на азербайджанском языке Çində qasırğa 12 nəfərin ölümünə səbəb olub, vəzifəli şəxslər itkin düşüb
Версия на английском языке Deadly landslide in China claims 12 lives as super typhoon Gaemi wreaks havoc

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