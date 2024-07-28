В Китае из-за последствий супертайфуна "Гаеми" погибли по меньшей мере 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, еще шестеро пострадали в результате обрушившегося на Южный Китай супертайфуна "Гаеми".
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Согласно информации, в городе Линьцзян во время спасательных работ пропали без вести заместитель мэра и еще один чиновник.
Ранее "Гаеми" обрушился на Тайвань и Филиппины, в результате чего всего число погибших достигло 25, пострадали более 300 человек.
Напомним, что 24 июля в Китае объявили наивысший красный уровень опасности из-за тайфуна "Гаеми", который в среду утром усилился до супертайфуна.