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    В Китае в результате пожара в высотке погибли шесть человек

    Причины пожара выясняются

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, еще пятеро пострадали в результате пожара в высотном здании в портовом городе Тяньцзине на севере Китая.

    Как передает Report, об этом сообщают местные власти.

    ЧП произошло в 04.00 утра пятницы в 38-ми этажном здании в районе Хэси города Тяньцзиня, который находится по соседству с Пекином.

    "По состоянию на данный момент, 11 человек были госпитализированы, из них шесть человек скончались, несмотря на усилия врачей", — говорится в сообщении правительства района Хэси.

    Отмечается, что пожарным уже удалось потушить пламя. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Причины пожара выясняются.

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