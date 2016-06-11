В Китае утонули четыре подростка, праздновавшие окончание экзаменов

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Четыре подростка утонули на водохранилище в китайской провинции Гуандун, празднуя окончание вступительных экзаменов в ВУЗ, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на водохранилище Наньлун в городе Цзеян. Группа подростков решила после окончания экзаменов отправиться на местное водохранилище, где они сорвались с деревянного настила. Двум подросткам удалось выбраться на берег, а трое их друзей и подруга погибли.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили их тела без признаков жизни.