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    В Китае утонули четыре подростка, праздновавшие окончание экзаменов

    Инцидент произошел на водохранилище Наньлун в городе Цзеян

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Четыре подростка утонули на водохранилище в китайской провинции Гуандун, празднуя окончание вступительных экзаменов в ВУЗ, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел на водохранилище Наньлун в городе Цзеян. Группа подростков решила после окончания экзаменов отправиться на местное водохранилище, где они сорвались с деревянного настила. Двум подросткам удалось выбраться на берег, а трое их друзей и подруга погибли.

    Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили их тела без признаков жизни.

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