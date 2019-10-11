В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Как передает Report, об этом пишет The Drive.

Сообщается, что новую боевую машину представили на выставке China Helicopter Exposition 2019. Проект назвали «Супервеликая белая акула».

Предполагается, что летающая тарелка может вместить до двух человек.

Как отмечается, снимки китайской военной новинки выложил в своем твиттере пользователь под именем Alert 5.

В посте он написал, что «дисколет» способен разгоняться до 650 км в час.