В Китае создали беспилотник, способный летать и плавать под водой

Китайские ученые разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать.

Китайские ученые разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать.

Как передает Report, об этом пишет издание South China Morning Post.

"Благодаря уникальной конструкции складного крыла беспилотник может перемещаться между водной и воздушной средой несколько раз за полет, что значительно улучшает его возможности по маскировке и выживанию", - сообщает издание.

Лопасти, которые использует аппарат для полета, складываются в воде за 5 секунд и плотно прилегают к фюзеляжу, что сильно снижает сопротивление воды, а специальные гребные винты обеспечивают движение под водой.

БПЛА, разработанный в Северо-западном политехническом университете (NWPU) совместно с Китайским центром аэродинамических исследований и разработок (CARDC), запускается с подводной лодки, а по завершении миссии возвращается на нее же. Из-за высокой маневренности в воздухе и возможности работать в воде беспилотник можно использовать для разведки и нанесения ударов.

Издание пишет, что существующие оборонительные технологии не способны остановить такое оружие.