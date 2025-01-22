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В Китае создали беспилотник, способный летать и плавать под водой

В Китае создали беспилотник, способный летать и плавать под водой Китайские ученые разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать.
Другие страны
22 января 2025 г. 15:50
В Китае создали беспилотник, способный летать и плавать под водой

Китайские ученые разработали первый в мире беспилотник, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать.

Как передает Report, об этом пишет издание South China Morning Post.

"Благодаря уникальной конструкции складного крыла беспилотник может перемещаться между водной и воздушной средой несколько раз за полет, что значительно улучшает его возможности по маскировке и выживанию", - сообщает издание.

Лопасти, которые использует аппарат для полета, складываются в воде за 5 секунд и плотно прилегают к фюзеляжу, что сильно снижает сопротивление воды, а специальные гребные винты обеспечивают движение под водой.

БПЛА, разработанный в Северо-западном политехническом университете (NWPU) совместно с Китайским центром аэродинамических исследований и разработок (CARDC), запускается с подводной лодки, а по завершении миссии возвращается на нее же. Из-за высокой маневренности в воздухе и возможности работать в воде беспилотник можно использовать для разведки и нанесения ударов.

Издание пишет, что существующие оборонительные технологии не способны остановить такое оружие.

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Версия на английском языке China creates drone that can fly and work underwater

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