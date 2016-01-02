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    ​В Китае произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хэйлунцзян на севере-востоке Китая

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хэйлунцзян на севере-востоке Китая.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

    Подземные толчки были зарегистрированы в 12:22 по местному времени. Эпицентр стихии находился в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян недалеко от границы Китая с Россией. Очаг стихии залегал на глубине 580 км. 

    Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,7. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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