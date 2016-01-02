​В Китае произошло землетрясение

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Хэйлунцзян на севере-востоке Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:22 по местному времени. Эпицентр стихии находился в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян недалеко от границы Китая с Россией. Очаг стихии залегал на глубине 580 км.

Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,7. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.