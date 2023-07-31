В Китае предостерегли Австралию от наращивания военного сотрудничества с США

Размещение американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные боеголовки, на базе в северной Австралии является сигналом о готовности Канберры предоставить Вашингтону плацдарм для наступления на Китай и стать его представителем в Азиатско-Тихооке

Размещение американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные боеголовки, на базе в северной Австралии является сигналом о готовности Канберры предоставить Вашингтону плацдарм для наступления на Китай и стать его представителем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как передает Report, об этом пишет китайское издание The Global Times.

В Китае объяснили наращивание военного сотрудничества между США и Австралией стремлением Вашингтона увеличить производство вооружений на фоне дефицита боеприпасов из-за украинского кризиса и продемонстрировать Китаю готовность вести военную операцию на Тайване.

"Австралия участвовала почти во всех зарубежных войнах, инициированных США, и, по-видимому, попала на путь привычной зависимости от поддержки и присоединения к авантюрам США. <...> Если Австралия предоставит плацдарм или оружие для сдерживания или нападения на Китай, она, несомненно, столкнется с решительным возмездием со стороны Китая", - предупредили в КНР.