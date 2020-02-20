В Китае опубликовали обновленный список препаратов для лечения коронавирусной инфекции

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР опубликовал шестую редакцию плана по диагностике и лечению заболевания, вызванного новым коронавирусом, в которую вошел перечень препаратов, проходящих клинические испытания для определения их эффективности в борьбе против вируса.

Kак передает “Report” со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте Госкомитета.

Согласно материалам ведомства, в перечень тестируемых лекарств вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Интерферон альфа, а также препарат Abidol. Последний, по всей вероятности, выпускается китайской фармацевтической компанией SSY Group Limited, о чем свидетельствует пресс-релиз самой компании, в котором приветствуется включение препарата в список.

В рекомендациях комитета указано, что одновременно можно принимать не более трех указанных препаратов, а продолжительность лечения не может превышать 10 дней.