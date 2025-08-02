О нас

В Китае ныряльщик провел пять суток в подводной пещере

В Китае ныряльщик провел пять суток в подводной пещере Китайский любитель дайвинга выжил, проведя пять дней и ночей в подводной пещере.
Другие страны
2 августа 2025 г. 08:58
В Китае ныряльщик провел пять суток в подводной пещере

Китайский любитель дайвинга выжил, проведя пять дней и ночей в подводной пещере.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, 19 июля 40-летний дайвер-любитель по фамилии Ван из провинции Хунань пропал без вести вскоре после погружения в реку со своим другом. Как потом выяснилось, он заплыл в подводную пещеру, вход в которую расположен на глубине 9 м, и заблудился. К счастью, ему удалось найти большой воздушный карман, где можно было дышать.

Полиция немедленно начала поисковую операцию и обратилась за помощью к спасателям. Поисковая команда совершила погружение в пещеру, но первые поиски оказались безуспешными. Аквалангисты слышали звук, напоминающий стук камня о камень, но не нашли пропавшего.

Во время очередного погружения, когда спасатели уже плыли к выходу из пещеры, они нашли Вана. Он видел, как аквалангисты проплывали мимо, не заметив его. Когда они возвращались, Ван выплыл из воздушного кармана и посигналил фонариком.

Позже он рассказал, что случайно заплыл в пещеру, где полностью потерял представление о месте и времени. Дайвер выжил, питаясь сырой рыбой. Сообщается, что Ван, на удивление, чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы самостоятельно дойти до машины скорой помощи. После спасения он первым делом попросил сигарету.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi