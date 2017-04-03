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    В Китае на складе нефтяной компании произошел взрыв

    Жертвами взрыва стали пять человек, еще трое пострадали© Foto: telegraf.ru

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва на складском помещении одной из нефтяной компаний в китайской провинции Аньхой стали пять человек, еще трое пострадали.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

    Взрыв прогремел вечером в воскресенье на складе компании Ваньхуа (Wanhua) в городе Аньцин. После взрыва склад загорелся. Пожарным понадобилось три часа, чтобы потушить пожар.

    Тела погибших были обнаружены утром в понедельник. В настоящий момент двое пострадавших проходят лечение в больнице. Причина случившегося выясняется.

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