В Китае на границе с Россией 14 человек заразились сибирской язвой

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, 14 человек заразились кожной формой сибирской язвы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Комитет по делам здравоохранения и ограничению рождаемости региона сообщает, что одного человека уже выписали из больницы, состояние остальных врачи оценивают как стабильное.

Основные переносчики заболевания — это крупный рогатый скот. Человек может заразиться воздушно-капельным путём, через контакт с шерстью или если съест мясо заражённого животного. Эпидемиологи отмечают, что вспышка заболевания вызвана погодными условиями.