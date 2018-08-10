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    В Китае на границе с Россией 14 человек заразились сибирской язвой

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, 14 человек заразились кожной формой сибирской язвы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Комитет по делам здравоохранения и ограничению рождаемости региона сообщает, что одного человека уже выписали из больницы, состояние остальных врачи оценивают как стабильное.

    Основные переносчики заболевания — это крупный рогатый скот. Человек может заразиться воздушно-капельным путём, через контакт с шерстью или если съест мясо заражённого животного. Эпидемиологи отмечают, что вспышка заболевания вызвана погодными условиями.

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