В Китае казнили экс-главу Huarong International

Китайские власти привели в исполнение смертный приговор Бай Тяньхуэю, бывшему генеральному директору государственной финансовой компании China Huarong International.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Финансист казнен за получение взяток на общую сумму 1,1 млрд юаней ($155,61 млн).

В мае 2024 года суд города Тяньцзинь приговорил Бай Тяньхуэя к высшей мере наказания, признав его виновным в коррупции. Его бывший руководитель Лай Сяоминь был казнен в 2021 году за аналогичные преступления.

Правительство КНР активизировало борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.