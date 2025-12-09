Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Китае казнили экс-главу Huarong International

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 08:37
    В Китае казнили экс-главу Huarong International

    Китайские власти привели в исполнение смертный приговор Бай Тяньхуэю, бывшему генеральному директору государственной финансовой компании China Huarong International.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    Финансист казнен за получение взяток на общую сумму 1,1 млрд юаней ($155,61 млн).

    В мае 2024 года суд города Тяньцзинь приговорил Бай Тяньхуэя к высшей мере наказания, признав его виновным в коррупции. Его бывший руководитель Лай Сяоминь был казнен в 2021 году за аналогичные преступления.

    Правительство КНР активизировало борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.

    Китай казнь Бай Тяньхуэ
    Çində "Huarong International" şirkətinin keçmiş rəhbəri edam edilib
    Elvis

    Последние новости

    08:56

    В поселках Мушфигабад и 28 Мая будут локальные отключения света

    Энергетика
    08:37

    В Китае казнили экс-главу Huarong International

    Другие страны
    08:20
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Япония отказалась от европейского плана конфискации активов РФ

    Другие страны
    07:36

    Исследование: Изменение походки может предсказывать развитие болезни Паркинсона

    Здоровье
    07:20

    The Nation: ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению военных Камбоджи

    Другие страны
    06:52
    Фото

    США вернули Турции 41 произведение искусства

    В регионе
    06:13

    Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами

    Другие страны
    05:44

    В Боливии восемь человек погибли в ДТП с автобусом

    Другие страны
    Лента новостей