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В Китае из-за мощных ливней погибли 12 человек, есть пропавшие

В Китае из-за мощных ливней погибли 12 человек, есть пропавшие

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Сычуань на юго-западе Китая, в результате погибли 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", еще 10 жителей числятся пропавшими без вести. Ливни привели к возникновению локальных наводнений, в связи с чем власти были вынуждены эвакуировать более 7,7 тыс. человек. На месте работают спасатели.

Согласно официальным данным, в зоне повышенного риска находятся свыше 9,8 тыс. китайских граждан. Проливные дожди привели к нарушению транспортного сообщения, разрушив ряд зданий и нанеся урон сельскохозяйственным угодьям.

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