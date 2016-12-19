В Китае два человека скончались после отравления на похоронах

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В китайской деревне Мяояцунь волости Цзиньбей в результате отравления погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

В комитете Коммунистической партии Китая города Бачжун провинции Сычуань сообщили, что пострадали 30 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое. Троих отравившихся поместили в отделение интенсивной терапии.

Сообщается, что 18 декабря пострадавшие помогали односельчанам по фамилии Лу в организации похорон. После совместного завтрака они почувствовали недомогание. После этого они обратились в близлежащую больницу. По предварительным данным, местные жители пострадали из-за массового пищевого отравления.