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    В Китае два человека скончались после отравления на похоронах

    В комитете Коммунистической партии Китая города Бачжун сообщили, что пострадали 30 человек

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В китайской деревне Мяояцунь волости Цзиньбей в результате отравления погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

    В комитете Коммунистической партии Китая города Бачжун провинции Сычуань сообщили, что пострадали 30 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое. Троих отравившихся поместили в отделение интенсивной терапии.

    Сообщается, что 18 декабря пострадавшие помогали односельчанам по фамилии Лу в организации похорон. После совместного завтрака они почувствовали недомогание. После этого они обратились в близлежащую больницу. По предварительным данным, местные жители пострадали из-за массового пищевого отравления.

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