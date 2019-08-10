В Китае более миллиона человек эвакуированы из-за супертайфуна "Лекима"

Власти Китая эвакуировали более миллиона человека из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился на восток страны в первые часы субботы.

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 01.45 10 августа по местному времени (9 августа 21.45). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна "Лекима". Синоптики предупреждают, что в юго-восточных районах Китая в пятницу и субботу ожидаются шквалистый ветер и проливные дожди, есть вероятность наводнений и других катастроф. Сильные ливни ожидаются в провинциях Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхае.