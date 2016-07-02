Число жертв оползня на юго-западе Китая возросло до 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Количество жертв оползня, который сошёл в пятницу в одной из деревень в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, возросло до 20 человек, ещё трое по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 12 пропавших без вести.



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11 человек погибли и 12 пропали без вести в результате оползня, сошедшего в пятницу на деревню в китайской провинции Гуйчжоу.

Как передает Report, под завалами, сообщает сегодня агентство Синьхуа, оказались 30 местных жителей, семерых из них удалось спасти. Обнаружены тела 11 погибших селян. Сейчас на месте схода оползня работают около 800 спасателей и военнослужащих.

Оползень был вызван ливнями, обрушившимися на регион в последние дни.

В ряде районов идет массовая эвакуация людей из-за угрозы наводнений, схода оползней и селей.