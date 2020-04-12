В Кыргызстане число заразившихся коронавирусом возросло до 377 человек

Число случаев инфицирования коронавирусом в Кыргызстане возросло до 377, среди новых заболевших - 12 медработников.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 12 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев подтвержденного СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных - 12 медработников.

Таким образом, количество зараженных COVID-19 в Кыргызстане достигло 377 человек, среди них - 62 медработника. Пять человек погибли. Одиннадцать больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, из них пятеро - в реанимации. По предварительным данным, с инфицированными контактировали более 6,5 тысячи человек.