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    В Кыргызстане при взрыве автомобиля пострадал сотрудник прокуратуры

    По сообщениям СМИ от взрыва он лишился кисти

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Сотрудник прокуратуры в Кыргызстане пострадал при взрыве своего автомобиля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "В машине работника прокуратуры в селе Орто-Сай произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв раздался утром в тот момент, когда мужчина открыл двери", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Раненый был доставлен в больницу. О состоянии пострадавшего пока неизвестно, однако по сообщениям СМИ от взрыва он лишился кисти.

    Саперы обследуют место происшествия.

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