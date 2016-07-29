В Кыргызстане при взрыве автомобиля пострадал сотрудник прокуратуры

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Сотрудник прокуратуры в Кыргызстане пострадал при взрыве своего автомобиля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В машине работника прокуратуры в селе Орто-Сай произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв раздался утром в тот момент, когда мужчина открыл двери", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Раненый был доставлен в больницу. О состоянии пострадавшего пока неизвестно, однако по сообщениям СМИ от взрыва он лишился кисти.

Саперы обследуют место происшествия.