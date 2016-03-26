В Киргизии арестованы подозреваемые в попытке захвата власти

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Суд Киргизии взял под стражу двух лидеров оппозиционного движения Киргизии, подозреваемых в планировании действий по захвату власти в стране, сообщает в субботу пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что в четверг для допроса в ГКНБ были доставлены лидеры оппозиционного движения Киргизии Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов — в прошлом губернатор Джалал-Абадской области страны. Ранее на YouTube появилась запись переговоров, на которой люди с голосами, похожими на голоса лидеров национального оппозиционного движения Киргизии, обсуждают планы "вывести людей на улицы" и "захватить Белый дом" (здание парламента и президентской администрации на центральной площади Бишкека).

Собеседники заявляли на видео, что готовы выделить крупные денежные средства на организацию митингов в регионах. Спецслужбы Киргизии после экспертизы подтвердили подлинность аудиозаписей. Однако лидеры оппозиции назвали эти записи "бредом и фальсификацией".