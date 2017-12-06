В Киеве собралось вече на призыв Саакашвили

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Киев. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве под Верховной Радой собралось около 500 человек на вече.

Как передает украинское бюро Report, на сцене выступают представители духовенства, вече началось с молитвы. Ожидаются лидеры "Руха новых сил".

Со сцены звучат призывы к продолжению митингов и протестов, которые, по мнению представителей духовенства, являются шансом укранцев повысить уровень жизни в стране и побороть коррупцию. Обвиняют также конкретных людей - президента Порошенко и его окружение - Игоря Кононенко, Александра Грановского и других.

Также митингующих призвали каждый день собираться на площади Конституции под ВР, и обсуждать произошедшее и планы. Заявили, что позже придет сам Саакашвили и огласит последующий план действий.