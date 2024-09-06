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В Киев с визитом прибыл заместитель Госсекретаря США

В Киев с визитом прибыл заместитель Госсекретаря США Заместитель Госсекретаря США, исполняющий обязанности спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Ричард Вермой в пятницу, 6 сентября, прибыл с визитом в Киев.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 17:19
В Киев с визитом прибыл заместитель Госсекретаря США

Заместитель Госсекретаря США, исполняющий обязанности спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Ричард Вермой в пятницу, 6 сентября, прибыл с визитом в Киев.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в соцсети "Х".

"Рада снова приветствовать в Киеве заместителя госсекретаря США Ричарда Вермоя", - написала Бринк.

По ее словам, заместитель Госсекретаря приехал, чтобы обсудить поддержку экономического восстановления Украины со стороны США.

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