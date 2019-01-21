Число жертв пожара на двух судах в Керченском проливе достигло девяти - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Число погибших при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива достигло девяти, 14 человек спасены.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

"Четырнадцать живыми, девять погибших (извлекли из вод)", — сказали в ведомстве.

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - сказал собеседник агентства.

Сообщается, что на борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.