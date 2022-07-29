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В Кентукки 15 человек погибли из-за сильных наводнений

В Кентукки 15 человек погибли из-за сильных наводнений Не менее 15 человек погибли в Кентукки (штат США) в результате разрушительных наводнений.
Другие страны
29 июля 2022 г. 17:18
В Кентукки 15 человек погибли из-за сильных наводнений

Не менее 15 человек погибли в Кентукки (штат США) в результате разрушительных наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал ABC News.

Губернатор штата Энди Бешер заявил, что число жертв может вырасти в два раза. Он добавил, что хоть сильных дождей более не ожидается, наводнения все еще вызывают обеспокоенность из-за размытия почв.

Помимо этого, отметил Бешер, в результате бедствия разрушены некоторые дома и затоплены школы. Пострадавшим людям могут понадобиться годы на восстановление их жилищ.

Губернатор сообщил, что тем, кто потерял свои дома, предоставляют помощь три государственных парка Кентукки.

Накануне Бешер заявлял, что, по его мнению, эти наводнения в Кентукки станут самыми смертоносными "за очень долгое время".

В среду из-за наводнений в Кентукки объявили режим чрезвычайной ситуации. В четверг вечером губернатор штата обратился к президенту США Джо Байдену за федеральной помощью.

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