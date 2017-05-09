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    В кенийской больнице рухнула стена, погибли четыре ребенка и их мать

    Еще один погибший – местный бизнесмен© Associated Press

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Стена одной из больниц кенийского города Момбаса обрушилась в понедельник из-за ливневых дождей, шесть человек, включая четверых детей, погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

    "Среди погибших – четыре ребенка в возрасте от 5 до 15 лет и их мать. Еще один погибший – местный бизнесмен", — сообщил представитель городской полиции Лукас Огара (Lucas Ogara).

    По данным полиции, все погибшие находились в соседних с больницей домах, которые разрушились в результате инцидента.

    Ливневые дожди также привели к затоплению одного из мостов и закрытию дороги, соединяющей Момбасу с городами Ламу и Малинди, известными туристическими курортами.

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