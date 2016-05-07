В Кении закроют крупнейший в мире лагерь для беженцев

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Правительство Кении заявило о решении закрыть все лагеря для беженцев на территории страны, в том числе и крупнейший в мире лагерь Дадааб, который приютил около 300 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель МВД Кении Каранджа Кибичо.

Всего на улице окажутся около 600 тысяч человек, большинство из которых прибыли в страну из охваченного гражданской войной Сомали.

Власти обосновали свое решение тем, что содержание беженцев становится тяжелым экономическим бременем для государства. Кроме того, лагеря усиливают террористическую угрозу в стране на фоне активизации боевиков группировки "Аш-Шабаб", заявил Кибичо.

"Кения, принимая во внимание интересы национальной безопасности, приняла решение, что содержание беженцев должно подойти к концу", - цитирует представителя МВД телеканал CNN.