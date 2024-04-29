В Кении в результате прорыва дамбы погибли 42 человека

Более 40 человек погибли в результате прорыва дамбы в центральной части Кении.

Более 40 человек погибли в результате прорыва дамбы в центральной части Кении.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила губернатор округа Накуру Сьюзен Кихика.

"Согласно предварительным данным, погибли 42 человека, - заявила она. - Есть пропавшие без вести, ведется их поиск". По оценке властей, к прорыву дамбы привели продолжающиеся уже второй месяц ливни.

Число жертв наводнений и оползней в Кении достигло 118. Затоплено множество дорог, более 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них приехали в столицу страны Найроби в поисках помощи со стороны правительства.