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В Кении в результате прорыва дамбы погибли 42 человека

В Кении в результате прорыва дамбы погибли 42 человека Более 40 человек погибли в результате прорыва дамбы в центральной части Кении.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 13:40
В Кении в результате прорыва дамбы погибли 42 человека

Более 40 человек погибли в результате прорыва дамбы в центральной части Кении.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила губернатор округа Накуру Сьюзен Кихика.

"Согласно предварительным данным, погибли 42 человека, - заявила она. - Есть пропавшие без вести, ведется их поиск". По оценке властей, к прорыву дамбы привели продолжающиеся уже второй месяц ливни.

Число жертв наводнений и оползней в Кении достигло 118. Затоплено множество дорог, более 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них приехали в столицу страны Найроби в поисках помощи со стороны правительства.

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Версия на азербайджанском языке Keniyada bənd dağılıb, 42 nəfər ölüb
Версия на английском языке Kenya dam bursts, killing at least 42 - governor

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