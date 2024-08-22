В Кении пройдет саммит США - Африка по атомной энергетике

Второй саммит США - Африка по ядерной энергетике пройдет в Кении с 27 по 30 августа.

Второй саммит США - Африка по ядерной энергетике пройдет в Кении с 27 по 30 августа.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Citizen.

"На встрече, которая пройдет в Найроби в конце августа, стороны обсудят тему внедрения ядерной энергетики в странах Африки. На форум приглашены политики, технические эксперты и лидеры отрасли, которые примут участие в семинарах, сессиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами и многосторонних обсуждениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Кении Мусалия Мудавади заявил по итогам встречи с гендиректором Агентства по ядерной энергетике Уильямом Д. Мэгвудом о планах по строительству в республике первой АЭС к 2034 году.

По его словам, в начале 2030-х правительство наметило ввести в эксплуатацию исследовательский реактор в рамках инициативы, направленной на увеличение энергогенерирующих мощностей, сокращение выбросов CO2 и создание дополнительных рабочих мест.

"Кения стремится стать лидером в области чистой энергии и сосредоточена на развитии ядерных технологий в рамках своей стратегии устойчивой энергетики", - сказал премьер.

Первый саммит был проведен с 30 октября по 1 ноября 2023 года.