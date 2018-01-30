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    В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников оппозиции

    Сторонники оппозиционной коалиции направляются на инаугурацию бывшего премьер-министра страны Раила Одингы© AFP

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Полиция Кении применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников оппозиционной коалиции NASA ("Национальный суперальянс"), которые частично заблокировали дорогу в столице страны Найроби, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Сторонники оппозиционной коалиции направляются на "инаугурацию" лидера политического объединения, бывшего премьер-министра страны Раила Одингы, проигравшего на выборах президента. Ожидается, что "принятие присяги" состоится сегодня позже.

    Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата. После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты, во время которых, по данным СМИ, были убиты до девяти человек. 

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