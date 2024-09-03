В Кении открылось первое в Восточной Африке кафе с роботами-официантами

Первое в Восточной Африке кафе с роботами в качестве официантов открылось в столице Кении.

Первое в Восточной Африке кафе с роботами в качестве официантов открылось в столице Кении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В Найроби и так очень много разных ресторанов, поэтому основатель Robot Cafe Мохаммед Аббас, который много путешествовал по миру, остановился на концепции роботов в качестве официантов", - заявил ТАСС управляющий рестораном Джон Кариуки.

По его словам, первое в Африке робокафе появилось в Нигерии, а следующее будет в Южном Судане, поскольку рестораторы из этой страны приобрели франшизу на открытие заведения. Еще несколько точек запланированы к открытию в Найроби.

"Наше кафе уже пользуется популярностью, особенно среди семей с детьми. Концепция кафе - халяль, здесь нет алкоголя, но мы рады представителям всех религий", - рассказал Кариуки, добавив, что в кафе задействованы четыре робота-официанта, причем одного из них зовут Надя. В заведении также работают обычные официанты, так как роботу нельзя доверить все функции. Люди принимают заказы, а роботы развозят их до столиков.

"Роботы никогда не заменят настоящих официантов, поскольку они не смогут поприветствовать гостей так, как живые люди, спросить об их предпочтениях", - заверил управляющий. Он добавил, что стоимость одного робота, которые были закуплены в Таиланде, равняется зарплате двух официантов за год.