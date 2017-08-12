В Кении начались протесты после объявления результатов выборов президента

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Протесты начались в кенийской столице Найроби и городе Кисуму после объявления результатов президентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев.

"Я только что видел, как грузовик и машину забрасывали камнями. На дорогах разбрасывают камни, а в трущобах Киберы (район Найроби — ред.) слышны выстрелы", — цитирует агентство слова очевидца.

Ранее сообщалось, что, по данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.