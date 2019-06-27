​В Каракасе заявили о новой попытке госпереворота и убийства Мадуро

Власти Венесуэлы предотвратили очередную попытку государственного переворота, заявил в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Telesur.

По словам министра, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы.

Родригес отметил, что противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро наняли иностранных наемников для того, чтобы убить главу государства.