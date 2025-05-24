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В Каннах отключили электричество перед церемонией закрытия кинофестиваля

В Каннах отключили электричество перед церемонией закрытия кинофестиваля Крупная авария произошла утром 24 мая в Приморских Альпах на юго-востоке Франции, оставив без электричества город Канны всего за несколько часов до начала церемонии закрытия кинофестиваля.
Другие страны
24 мая 2025 г. 14:12
В Каннах отключили электричество перед церемонией закрытия кинофестиваля

Крупная авария произошла утром 24 мая в Приморских Альпах на юго-востоке Франции, оставив без электричества город Канны всего за несколько часов до начала церемонии закрытия кинофестиваля.

Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, массовое отключение электроэнергии затронуло западную часть региона. Энергетические службы работают над устранением последствий. Власти призвали граждан соблюдать осторожность при передвижении.

По данным изданий, отключение началось около 10 часов утра. Причиной аварии стал сбой в сети Enedis, предположительно вызванный возгоранием трансформатора в районе Канн-ла-Бокка.

Инцидент затронул и Каннский кинофестиваль. По словам одного из журналистов, находившегося на месте, процесс досмотра временно приостановили, но позже возобновили. Организаторы заявили, что кинопоказы во Дворце фестивалей удалось продолжить благодаря резервному генератору.

Муниципалитет Канн надеется восстановить электроснабжение к полудню. Из-за отключения не работают светофоры, регулированием движения занимается городская полиция.

Интернет также не работал по всему городу. По сообщениям, отключение распространилось вплоть до города Антиб, расположенного в 10 км от Канн.

Церемония закрытия и вручения наград Каннского кинофестиваля запланирована на вечер субботы во Дворце фестивалей.

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Версия на азербайджанском языке Kann şəhəri kinofestivalın bağlanış mərasimi ərəfəsində işıqsız qalıb

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