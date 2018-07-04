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    В Канаде женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Четыре человека пострадали в результате нападения женщины с ножом в канадском городе Брамптон в провинции Онтарио.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городском автобусе во вторник вечером. 

    Молодая женщина напала на пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизням нет.

    По данным телеканала CTV, женщина, совершившая нападение, задержана, ей предъявлены обвинения в покушении на убийство четырех человек. Мотивы нападавшей неизвестны.

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