В Канаде женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Четыре человека пострадали в результате нападения женщины с ножом в канадском городе Брамптон в провинции Онтарио.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городском автобусе во вторник вечером.

Молодая женщина напала на пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизням нет.

По данным телеканала CTV, женщина, совершившая нападение, задержана, ей предъявлены обвинения в покушении на убийство четырех человек. Мотивы нападавшей неизвестны.