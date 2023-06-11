В Канаде с начала года лесные пожары уничтожили 4,4 млн га территорий

Лесными пожарами в Канаде с начала года уничтожено 4,4 млн га территорий.

Лесными пожарами в Канаде с начала года уничтожено 4,4 млн га территорий.

Как передает Report, об этом сообщил на своем сайте канадский Межведомственный центр по ситуации с лесными пожарами.

По его информации, с начала года в Канаде зафиксировано 2,4 тыс. лесных пожаров. Согласно статистике за последние 10 лет, в среднем в год в североамериканской стране ликвидируют 1 624 лесных пожара.

В настоящее время в стране отмечено 425 очагов возгорания, распространение огня в 232 из них спасателям пока не удается остановить. Наиболее сложная ситуация в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Онтарио и Саскачеван.

В начале недели дым от пожаров накрыл Монреаль, Оттаву и Торонто, а также города на северо-востоке США, в частности, Нью-Йорк.