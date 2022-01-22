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В Канаде произошла стрельба, есть погибший

В Канаде произошла стрельба, есть погибший Один человек погиб в результате стрельбы в северной части Торонто (провинция Онтарио).
Другие страны
22 января 2022 г. 20:24
В Канаде произошла стрельба, есть погибший

Один человек погиб в результате стрельбы в северной части Торонто (провинция Онтарио).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в ночные часы в районе Северный Йорк на одной из парковок. По предварительной версии, стрельбу устроили пассажиры двух автомобилей. На месте обнаружили труп молодого мужчины. Идет розыск стрелявших.

В этом же районе ночью неизвестные на улице ранили из огнестрельного оружия мужчину. По данным полиции, пострадавший и нападавшие были участниками вечеринки. По факту стрельбы и проведения увеселительного мероприятия, которые в настоящее время запрещены в провинции Онтарио из-за пандемии, начато расследование.

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