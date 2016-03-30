​В Канаде при пожаре в резервации для индейцев погибли девять человек

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Не менее девяти человек погибли в Канаде при пожаре в одной из резерваций для американских индейцев.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC.

Пожар начался в ночь на среду в поселении Пикангикум (Pikangikum) в провинции Онтарио. По данным местных властей, в огне погибли шестеро взрослых и трое детей.

Причины возгорания выясняются. Один из лидеров коренного населения Алвин Фиддлер (Alvin Fiddler) заявил о перенаселении, низких строительных стандартах и недостатках пожарного оборудования в резервациях.