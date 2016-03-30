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    ​В Канаде при пожаре в резервации для индейцев погибли девять человек

    В огне погибли шестеро взрослых и трое детей

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Не менее девяти человек погибли в Канаде при пожаре в одной из резерваций для американских индейцев.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC.

    Пожар начался в ночь на среду в поселении Пикангикум (Pikangikum) в провинции Онтарио. По данным местных властей, в огне погибли шестеро взрослых и трое детей.

    Причины возгорания выясняются. Один из лидеров коренного населения Алвин Фиддлер (Alvin Fiddler) заявил о перенаселении, низких строительных стандартах и недостатках пожарного оборудования в резервациях.

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