В Канаде при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Комитета транспортной безопасности (TSB) Канады Билл Йервуд.

Двухмоторный самолет, направлявшийся в аэропорт Спрингбэнк в провинции Альберта, исчез с радаров вскоре после вылета из города Келоуна.

"Самолет разрушен. Все находившиеся на борту погибли", - цитирует Йервуда телеканал CBC News.

По данным комитета, обломки были найдены в окрестностях города Уинфилда в провинции Британская Колумбия.