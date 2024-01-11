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В Канаде после скандала с захоронениями детей индейцев сгорели 33 церкви

В Канаде после скандала с захоронениями детей индейцев сгорели 33 церкви По меньшей мере 33 христианские церкви сгорели в разных регионах Канады с мая 2021 года, когда в стране на территории специальных школ были обнаружены сразу несколько массовых захоронений детей коренных жителей.
Другие страны
11 января 2024 г. 08:59
В Канаде после скандала с захоронениями детей индейцев сгорели 33 церкви

По меньшей мере 33 христианские церкви сгорели в разных регионах Канады с мая 2021 года, когда в стране на территории специальных школ были обнаружены сразу несколько массовых захоронений детей коренных жителей.

Как передает Report, об этом по итогам собственного расследования сообщил местный телеканал CBC.

По его данным, лишь дважды пожары были спровоцированы несчастными случаями. Специалисты уже доказали 24 поджога, остальные случаи еще расследуются, но, по предварительной информации, эти пожары также были устроены умышленно. Последний раз христианская церковь в Канаде сгорела в декабре 2023 года.

Опрошенные телеканалом эксперты предполагают, что поджоги могут быть связаны с обнаружением массовых захоронений на территориях бывших школ для детей коренных жителей Канады, так как эти учебные учреждения, в том числе управлялись Римско-католической церковью. В 2021 году поджоги церквей осудил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявивший, что граждане "не должны вымещать зло на зданиях, которые могут быть местом утешения" для других людей.

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Версия на английском языке At least 33 Canadian churches burned to ground after scandal over burial of Indian children
Версия на азербайджанском языке Kanadada hindu uşaqlarının kütləvi dəfni ilə bağlı qalmaqaldan sonra 33 kilsə yanıb

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