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    В Канаде поезд протаранил легковой автомобиль, погибли два человека

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Два человека погибли при столкновении товарного поезда и легкового автомобиля в городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде во время включенных сигналов светофора и поднятых шлагбаумов. По всей видимости, водитель машины объехал шлагбаум и попытался проскочить переезд. После столкновения поезд протащил автомобиль по рельсам. Внутри находились два человека, они погибли на месте.

    Полиция выясняет сейчас все обстоятельства случившегося и личности погибших.

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