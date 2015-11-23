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    ​В Канаде из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров авиалайнера

    Неизвестный сообщил о бомбе, когда самолёт готовился к взлёту

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В канадском Галифаксе из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров авиалайнера.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал CBC, неизвестный сообщил о бомбе, когда люди сели в самолёт, и он готовился к взлёту.

    Все 69 пассажиров и шесть членов экипажа быстро покинули борт.

    Boeing 737 отбуксировали на запасную полосу. Его уже обследовали специалисты-взрывотехники и бомбы не обнаружили. Пассажиры вылетят из Галифакса в Калгари другим бортом компании WestJet.

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