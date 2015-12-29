В Канаде из-за снегопада отменены или задержаны сотни авиарейсов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Из-за снегопада в канадских провинциях Онтарио и Квебек в аэропортах отменены или задержаны сотни авиарейсов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

В частности, с такими сложностями столкнулись пассажиры и встречающие их в крупнейших воздушных гаванях региона: международных аэропортах в Торонто (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек).

Кроме того, сообщается о задержках поездов между Виндзором (провинция Онтарио) и Квебек-Сити (провинция Квебек), а также Монреалем и Галифаксом (провинция Новая Шотландия). Полиция Онтарио сообщает о более 400 дорожно-транспортных происшествиях на крупных магистралях и в больших городах региона. В частности, в Торонто - крупнейшем канадском мегаполисе - с ночи понедельника до утра вторника зафиксировано более 100 ДТП.

По предварительной информации, в них никто серьезно не пострадал. По данным Национального метеорологического бюро, осадки в Онтарио и Квебек принес циклон, который отметился разрушительными торнадо и наводнениями в штатах Среднего Запада и юго-востока США, в результате чего там погибли более 40 человек. Как отмечают синоптики, снегопады в канадских провинциях местами сопровождаются порывистым ветром до 17 м в секунду. К вечеру вторника по местному времени здесь может выпасть до 40 см снега.