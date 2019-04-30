В Калифорнии задержали планировавшего теракт мужчину

Сотрудники полиции и ФБР предотвратили террористический акт в американском штате Калифорния.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, мужчина, которые ранее служил в Вооружённых силах США, был задержан во время спецоперации. Сотрудник правоохранительных органов, действовавший под прикрытием, передал подозреваемому муляж взрывного устройства.

Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.