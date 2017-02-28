Число жертв крушения самолета на жилые дома в Калифорнии возросло до четырех - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения легкомоторного самолета Cessna 310 на несколько жилых домов в Риверсайде, штат Калифорния, возросло до четырех, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.
По данным властей, в результате инцидента погибли четыре человека, еще два человека получили ранения.
В настоящее время неизвестно, являются ли жертвы пассажирами самолета, или в момент крушения они находились в домах.
*** 07:08
Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет разбился на юге американского штата Калифорния, один человек погиб.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя пожарных.
Сообщается, что в результате инцидента также пострадали пять человек.
Самолет Cessna 310 упал на два дома через некоторое время после вылета из аэропорта города Риверсайд.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook