Число жертв крушения самолета на жилые дома в Калифорнии возросло до четырех - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения легкомоторного самолета Cessna 310 на несколько жилых домов в Риверсайде, штат Калифорния, возросло до четырех, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

По данным властей, в результате инцидента погибли четыре человека, еще два человека получили ранения.

В настоящее время неизвестно, являются ли жертвы пассажирами самолета, или в момент крушения они находились в домах.

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет разбился на юге американского штата Калифорния, один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя пожарных.

Сообщается, что в результате инцидента также пострадали пять человек.

Самолет Cessna 310 упал на два дома через некоторое время после вылета из аэропорта города Риверсайд.