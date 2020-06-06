​В Калифорнии прекратили обучение полицейских удушающим приемам

Гэвин Ньюсом https://report.az/storage/news/c09668461a293445f5e2ad0aef72508c/a94f8e2d-106b-4e02-b08a-0da9d6a54ae0_292.jpg

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился прекратить обучение полицейских удушающим захватам.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

"Мы обучаем полицейских удушающим приемам, которые ставят под угрозу жизнь человека", - указал ранее в пятницу Ньюсом, выступая на пресс-конференции. Он подчеркнул, что таким приемам не место в арсенале полицейских в 21-м веке.

По данным AP, Ньюсом распорядился, чтобы комиссия по разработке стандартов и обучению полицейских убрала из своих программ тренировки по применению этого захвата, который может привести к смерти задерживаемого.

Он отметил, что намерен добиться принятия законов, регулирующих поведение и применение силы полицейскими во время массовых протестов. "Демонстранты имеют право мирно протестовать, не боясь того, что их задержат, применят к ним слезоточивый газ или резиновые пули, - приводит агентство слова губернатора. - Необходимо стандартизировать подход к регулированию протестов".