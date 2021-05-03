В Калифорнии перевернулось судно

Судно с несколькими десятками людей на борту перевернулось в воскресенье у Национального монумента Кабрильо близ американского Сан-Диего (штат Калифорния)

Судно с несколькими десятками людей на борту перевернулось у Национального монумента Кабрильо близ американского Сан-Диего (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила спасательная служба Сан-Диего.

"Спасательная служба и пожарные Сан-Диего прибыли на место инцидента с перевернувшимся судном, из воды были подняты 25 человек. К сожалению, двое не выжили, 23 были доставлены в местные больницы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Информации о причине инцидента и типе судна пока не приводится.