 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Кабуле прогремел взрыв

    Cреди погибших — двое полицейских© Business.ua

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле, три человека погибли, 16 ранены.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша.

    По словам Даниша, взрыв произошел в 18.00. Отмечается, что среди погибших — двое полицейских. Кроме того, сообщается, что ранения получили 14 мирных жителей.

    Афганское агентство Пажвак сообщает, что бомба была прикреплена на магните к полицейской машине. По данным агентства, один мирный житель погиб и 16 были ранены.

    Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из группировок, действующих в Афганистане.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi