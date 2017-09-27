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    В Кабуле из-за обстрела аэропорта погиб один человек

    Ответственность за обстрел взяли на себя талибы

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще четыре получили ранения в результате ракетного обстрела аэропорта в Кабуле в среду.

    Как сообщает Report, об этом передает афганское агентство Пажвак со ссылкой на министерство внутренних дел.

    Ранее сообщалось о пяти пострадавших, в том числе одной женщине.

    Ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана сообщил, что несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле. Телеканал Tolo News сообщил, что по территории аэропорта и его окрестностям было выпущено от 20 до 30 ракет, а целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.

    Однако позже телеканал сообщил, что ответственность за обстрел взяли на себя талибы, целью своей атаки они назвали министра обороны США Джеймса Мэттиса. 

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