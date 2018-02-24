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    В Кабуле по меньшей мере один человек погиб в результате подрыва смертника

    Шесть человек получили ранения

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере один человек погиб.

    Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал 1TV News в Twitter со ссылкой на министерство внутренних дел.

    Сообщается, что, по предварительным данным, в результате подрыва смертника шесть человек получили ранения.

    Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила, что почти 3,5 тысячи мирных граждан погибли в Афганистане в 2017 году, еще свыше 7 тысяч человек были ранены.

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