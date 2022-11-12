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В Йемене задержано судно, перевозящее иранские наркотики

В Йемене задержано судно, перевозящее иранские наркотики В акватории острова Сокотра на юге Йемена захвачено судно с иранскими наркотиками на борту.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 03:48
В Йемене задержано судно, перевозящее иранские наркотики

В акватории острова Сокотра на юге Йемена захвачено судно с иранскими наркотиками на борту.

Как передает Report, об этом сообщил официального йеменского агентства SABA.
По данным, в органы безопасности город Мехр доставлены 3 йеменских моряка, которые спасены силами ВМС США, после того, как катер, на котором они находились, загорелся.

В новостях агентства указывается, что в ходе допроса моряки сообщили о движении у берегов Йемена корабля, перевозящего иранские наркотики.

Подразделения безопасности в сотрудничестве с военно-морскими силами на Сокотре взяли данный корабль под контроль.

Количестве изъятых наркотиков не уточняется. Судно для проведения необходимых юридических процедур доставлено в порт Хадибу на Сокотре.

На данный момент заявлений по этому поводу от иранских официальных лиц не поступило.

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Версия на азербайджанском языке Yəməndə İrana məxsus narkotik vasitələri daşıyan gəmi saxlanılıb

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