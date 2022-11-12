В Йемене задержано судно, перевозящее иранские наркотики

В акватории острова Сокотра на юге Йемена захвачено судно с иранскими наркотиками на борту.
Как передает Report, об этом сообщил официального йеменского агентства SABA.
По данным, в органы безопасности город Мехр доставлены 3 йеменских моряка, которые спасены силами ВМС США, после того, как катер, на котором они находились, загорелся.
В новостях агентства указывается, что в ходе допроса моряки сообщили о движении у берегов Йемена корабля, перевозящего иранские наркотики.
Подразделения безопасности в сотрудничестве с военно-морскими силами на Сокотре взяли данный корабль под контроль.
Количестве изъятых наркотиков не уточняется. Судно для проведения необходимых юридических процедур доставлено в порт Хадибу на Сокотре.
На данный момент заявлений по этому поводу от иранских официальных лиц не поступило.